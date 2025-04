La primavera della città è al insegna della musica jazz di Sergio Cammariere Amaro Freitas ed Enrico Rava

primavera a Riccione si accende con la grande musica che, dal weekend di Pasqua fino al ponte del Primo Maggio, accompagnerà la città verso la bella stagione in un viaggio tra cantautorato, jazz e artistici internazionali. Il cuore pulsante della palinsesto di primavera sarà il nuovo. Riminitoday.it - La primavera della città è all'insegna della musica jazz di Sergio Cammariere, Amaro Freitas ed Enrico Rava Leggi su Riminitoday.it Laa Riccione si accende con la grandeche, dal weekend di Pasqua fino al ponte del Primo Maggio, accompagnerà laverso la bella stagione in un viaggio tra cantautorato,e artistici internazionali. Il cuore pulsantepalinsesto disarà il nuovo.

