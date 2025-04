Napoli si fa male Juan Jesus come sta e cosa filtra Out anche Buongiorno entra Rafa Marin

Napoli contro l`Empoli a chiusura della 32esima giornata di campionato, la nota stridente per Antonio Conte arriva. Leggi su Calciomercato.com Nella serata di festa delcontro l`Empoli a chiusura della 32esima giornata di campionato, la nota stridente per Antonio Conte arriva.

Napoli, si fa male Juan Jesus: come sta e cosa filtra. Out anche Buongiorno, entra Rafa Marin. Napoli-Empoli, diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì. Infortunio Juan Jesus: esce zoppicando, le condizioni. Live Napoli-Empoli 3-0: Juan Jesus ko, entra Rafa Marin. Drive&Talk, Juan Jesus si racconta: “Il caffè non è una mia preferenza, ma quello di Starace…”. Juan Jesus: "Vi racconto la mia storia, il Napoli mi voleva 15 anni fa! Qui è come una famiglia. Il più forte al mondo? Non è Maradona perché...". Ne parlano su altre fonti

Come scrive calciomercato.com: Napoli, si fa male Juan Jesus: come sta e cosa filtra. Out anche Buongiorno, entra Rafa Marin - Nella serata di festa del Napoli contro l`Empoli a chiusura della 32esima giornata di campionato, la nota stridente per Antonio Conte arriva dall`infortunio di.

Come scrive msn.com: Juan Jesus: "Non amo il caffè, ogni giorno c'è quello di Starace. Sapete come mi chiamano i miei figli?" - Nel podcast Drive&Talk il difensore brasiliano Juan Jesus ha parlato del rapporto con i suoi figli e con il caffè napoletano.

Secondo msn.com: Juan Jesus: "Vi racconto la mia storia, il Napoli mi voleva 15 anni fa! Qui è come una famiglia. Il più forte al mondo? Non è Maradona perché..." - Ultime calcio Napoli - Torna il classico Drive&Talk, il podcast targato SSC Napoli che ci permette di conoscere meglio i nostri campioni nel tragitto casa/lavoro. In questo episodio il protagonista è ...