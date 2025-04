Film Minecraft Stop al Lancio di Popcorn Jack Black Interviene

Film di Minecraft sta spopolando al botteghino, ma una nuova tendenza sta rovinando l'esperienza cinematografica per molti. Alcuni spettatori, durante la sequenza del "Chicken Jockey", lanciano Popcorn e fanno un baccano assordante. Questo comportamento ha scatenato un'ondata di video online e lamentele da parte degli impiegati dei cinema, costretti a pulizie extra. Ma cosa sta succedendo esattamente? Warner Bros. Prende Posizione: Un Avviso ImportanteLa Warner Bros., consapevole del problema, ha introdotto un nuovo disclaimer prima della proiezione del Film. L'avviso chiede agli spettatori di essere rispettosi e ricorda che "i secchielli di Popcorn non devono essere usati come Ender Pearls". Un tentativo di arginare la situazione con un pizzico di umorismo! L'Appello di Jack Black: Un Messaggio Diretto ai FanAnche Jack Black, star del Film, è intervenuto personalmente.

