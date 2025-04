Scuolalink.it - Dati biometrici per le presenze degli ATA a scuola: il Garante della Privacy boccia l’uso

Leggi su Scuolalink.it

Ilper la protezione deipersonali ha dichiarato illegittimo l’utilizzo deiper la rilevazione delledel personale Ata in unadi Tropea, accogliendo il ricorso promosso dalla FLC CGIL di Vibo Valentia. La segnalazione, presentata dall’avvocato Fabio Brandi per conto dei lavoratori assistiti dal sindacato, ha portato alla sanzione .per leATA a: illink.