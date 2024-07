Carlos Alcaraz si gode il trionfo a Wimbledon | Vincere questo trofeo è sempre un sogno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)si è confermato campione a. Lo spagnolo ha sconfitto nettamente il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-2 6-2 7-6 (4) e ha portato a quattro il computo delle affermazioni Slam in carriera, diventando anche il più giovane a stabilire la doppietta Roland Garros-Championships. Non è stato il Djokovic dei giorni migliori, ma evidentemente l’avvicinamento atorneo condizionato dall’operazione al ginocchio ha pesato sull’economia di una partita dominata da Carlitos: “È untornare a. Quando avevo 11 anni in un’intervista ho detto chequi era sopra tutto, è una bellissima sensazione giocare sucampo“, le prime parole dello spagnolo nel corso della presentazione. Un unico momento difficile è stato quello sul finire del terzo set, quando avanti di un break e con tre match-point consecutivi a disposizione c’è stata un po’ di tensione: “Non pensavo al punteggio, Djokovic è un grande lottatore e sapevo che avrebbe dato tutto per rimanere aggrappato alla partita.