Calcio beneficenza e musica nel ricordo di Leonardo e Pierfelice

(Di domenica 14 luglio 2024) "Non solo un torneo dia cinque, ma un memorial di". Così gli organizzatori del quinto MemorialGrieco &Sacchi presentano il torneo itinerante organizzato indei due ragazzi scomparsi per un linfoma (Grieco, nella foto in alto) e un incidente stradale (Sacchi, nella foto in basso), e per donare fondi a tre associazioni: il Comitato Daniele Chianelli di Perugia, la Fondazione Michele Scarponi per la prevenzione stradale e Admo. Oggi allo stadio "Gironella" di Villa Potenza, una finalissima (con fischio d’inizio alle 18) decreterà la squadra vincitrice; poi maxischermo per vedere la finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra e stand gastronomici curati da Crazy Burger Macerata. Dopo la partita, Luca Moretti intratterrà i ragazzi con un dj-set.