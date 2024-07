Cabal obiettivo concreto per l’Inter | posizione chiara del Verona e possibile svolta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Juanrappresenta uno dei nomi più caldi del calciomercato in entrata del. Il colombiano sembra essere in procinto di lasciare ilin estate. LA SITUAZIONE – Juanrappresenta un profilo su cuista dimostrando progressivamente di intendere investire con convinzione in vista della prossima stagione. Il calciatore del, che arriverebbe per fare da rincalzo di Alessandro Bastoni, ha già avuto vari contatti con i nerazzurri tramite il suo entourage. Ora ci si attende che la trattativa entri nel vivo grazie a un primo incontro tra le due dirigenze, nell’ottica di intavolare la trattativa che dovrebbe portare alla realizzazione dell’dei meneghini di ingaggiare il classe 2001. Ilha aperto totalmente alla cessione di: una sensazione!DEL– La squadra scaligera è disponibile al trasferimento diin estate, a maggior ragione se ciò possa avvenire in seguito a un’offerta molto allettante sul piano economico.