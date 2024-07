Attentato a Trump | le falle nel sistema di sicurezza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 luglio 2024) L'contro Donaldin Pennsylvania, come ogni altrocontro politici o personalità protette, ha al suo interno errori e lacune neldi. In una conferenza stampa, Kevin Rojek, agente speciale dell'FBI responsabile dell'ufficio di Pittsburgh, ha affermato «che è sorprendente che l'uomo armato sia riuscito a sparare più colpi durante il comizio per l'ex presidente Donald» poi ha aggiunto: «Stiamo ancora lavorando sull'apparato dimesso in atto dai servizi segreti per scoprire cosa potrebbe essere successo. Ci sarà una lunga indagine su cosa è successo esattamente e su come l'individuo è riuscito ad accedere al luogo, che tipo di arma aveva. Tutto ciò richiederà giorni, settimane e mesi di indagine».