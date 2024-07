Argentina-Colombia per Lautaro Martinez finale dal 1?? Le formazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024)è ladi Copa América e, a differenza di quella degli Europei Spagna-Inghilterra, vede giocatori dell’Inter impegnati: Carboni e. Se per il primo non ci sono dubbi sul fatto che andrà in panchina, il Toro è in lizza per un posto dal 1?: le probabili. LA PARTITISSIMA – Alle 2 di stanotte (ora italiana) si gioca, ladi Copa América. La Seleccion si presenta all’appuntamento a Miami sull’onda dei tre anni di ciclo vincente targato Lionel Scaloni, che dal trionfo del 2021 nella precedentecol Brasile si è preso tutto, in primis i Mondiali. Finoranon ha avuto un ruolo da protagonista assoluto in nazionale, ma in questo mese negli Stati Uniti pur giocando a intermittenza è capocannoniere.