Anziani e salute Studi condivisi con il Portogallo

(Di domenica 14 luglio 2024) Il Parco Alto Milanese ha ospitato il progetto europeo "More and better years", nato dalla collaborazione tra l’associazione "Stare bene insieme" e la delegazione portoghese della Municipalità di Vila Nova de Famalicão. L’obiettivo è quello di condividere strategie efficaci per l’invecchiamento attivo della popolazione. Spiega Stefano Bottelli, direttore esecutivo di Stare bene insieme "In Europa c’è un processo progressivo di invecchiamento della popolazione, con una crisi importante di natalità a fronte di una crescita sempre più significativa di popolazione anziana". Silvia Vignati .