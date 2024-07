Annegato risposte dall’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Identificazione impossibile, il corpo è stato troppo a lungo in acqua, lunedì ci sarà l’autopsia sul cadavere ripescato venerdì dall’Adda nel Lodigiano alla ricerca di impronte e tracce che permettano di dire se si tratta del giovane egiziano inghiottito dal fiume a Cassano martedì pomeriggio. Per gli investigatori, una minuziosa ricostruzione delle generalità della vittima per capire se combacino con quelle del disperso, Hossam Abdelhamid Eid Abdelfattah Dessouki, il 25enne che si era tuffato dalla Punta del Pecchio, all’Isola Borromeo. Le ricerche sono state difficoltose anche per via delle condizioni meteo, le piogge hanno aumentato la portata sia della Muzza che dell’Adda. La speranza di ritrovarlo vivo era svanita già poche ore dopo l’incidente.