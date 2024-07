Wta 125 Bastad 2024 finale Trevisan-Li rinviata per pioggia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Martinanon scenderà in campo inal Wta 125 didurante la giornata di sabato 13 luglio, a causa di un rinvio per. L’azzurra avrebbe dovuto sfidare Ann Li, ma il maltempo in Svezia non ha permesso il regolare svolgersi dell’incontro; riprogrammazione obbligatoria da parte degli organizzatori del ‘Nordea Open’: l’ultimo atto del torneo sulla terra battuta scandinava andrà in scena domenica 14 luglio, non prima delle ore 10.30. Dopo aver eliminato Diane Parry, testa di serie numero uno dell’evento, così come Louisa Chirico in, la toscanaavrà l’opportunità di alzare in alto il trofeo dicontro la statunitense Li; in caso di trionfo, si tratterebbe del secondo Wta 125 in bacheca per l’italiana, già vittoriosa a Karlsruhe nel 2021 ai danni di Mayar Sherif.