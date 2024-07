Vittoria fidanzato lasciato brucia casa della ex | paura per una donna salvata da polizia e pompieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 luglio 2024) Nell’edificio c’era unaper l’intervento di un poliziotto e del vigili del fuoco. E’ stato fermato e sottoposto a fermo digiudiziaria l’uomo che ieri, 12 luglio, ha appiccato il fuoco in una palazzina di via Cacciatori delle Alpi a.A scatenare il rogo sarebbe stato un exda una. L’identificazione tramite le telecamere di sorveglianza L’uomo, che ha 28 anni, è stato identificato grazie all’analisi delle immagini delle telecamerezona. Ilggio di unaAll’ultimo piano dell’edificio si trovava unache a causa del fumo e delle fiamme nella tromba delle scale non riusciva a uscire di. Per fortuna, è intervenuto sul posto il dirigente del commissariato, Giovanni Digiacomo, che è riuscito a entrare nell’appartamento e a trarla in salvo insieme ai vigili del fuoco tramite una scala esterna dei vigili del fuoco.