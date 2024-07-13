Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 07:30 (Di sabato 13 luglio 2024) Viabilità 13 LUGLIO 2024 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN TAMPONAMENTO TRA DUE VEICOLI SULLA A1 FIRENZE Roma CON CODE DI 1 KM TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE Roma PRESTARE ATTENZIONE ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 Roma NAPOLI DOVE AL CASELLO DI VALMONTONE SI E’ VERIFICATA UNA PERDITA DI OLIO IN STRADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO E SULLE PRENCIPALI STRADE DELLA Regione DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 20:30 - ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER I GRANDI EVENTI NELLA ZONA DELLA FARNESINA PER CHI SI SPOSTA CON I MEZZI PUBBLICI RICORDIAMO CHE OGGI LE METROPOLITANE SONO ATTIVE FINO ALL’ 1. 30 DI NOTTE. VIABILITÀ 12 LUGLIO 2024 ORE 20. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA. BUON VIAGGIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 19:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALL’A1 SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER CHI È DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA DA TORVERGATA A MONTEPORZIO CATONE. DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, BUON VIAGGIO CON ASTRAL INFOMOBILITA Servizio fornito da Astral. ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER I GRANDI EVENTI NELLA ZONA DELLA FARNESINA PER CHI SI SPOSTA CON I MEZZI PUBBLICI RICORDIAMO CHE OGGI LE METROPOLITANE SONO ATTIVE FINO ALL’ 1. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 12 LUGLIO 2024 ORE 18. CIRCOLAZIONE CHE TORNA MARCIANTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, MA CHI È DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA È INCOLONNATO A PARTIRE DAL GRANDE RACCORDO ANULARE. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALL’A1 SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD È STATO SPENTO IL VEICOLO IN FIAMME AL KM 9+800. romadailynews
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