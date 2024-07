Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2024)13 LUGLIOORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN TAMPONAMENTO TRA DUE VEICOLI SULLA A1 FIRENZECON CODE DI 1 KM TRA PONZANONO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONEPRESTARE ATTENZIONE ATTENZIONE ANCHE SULLA A1NAPOLI DOVE AL CASELLO DI VALMONTONE SI E’ VERIFICATA UNA PERDITA DI OLIO IN STRADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO E SULLE PRENCIPALI STRADE DELLADA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.