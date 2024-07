Umbria Jazz parte con il record Oltre 18mila presenze all’Arena Stasera la rockstar Lenny Kravitz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Perugia Un primo week-end dapersubito fortissimo l’edizione 2024 che si avvia a superare ispettatori per i primi tre concertiSanta Giuliana, il palco consacrato ai grandi eventi con le stelle del, del rock e del pop. A tirare la volata sono i quasi 12mila biglietti (tanti gli stranieri) perche si esibirà questa sera, seguiti dalle 4milaper il doppio concerto di Vinicio Capossela e Richard Galliano che ieri ha inaugurato il festival. Molto bene (intorno alle 2.500) anche la serata di domani con Raye e Cha Wa, gli eredi della cultura dei Mardi Gras Indians di New Orleans. Per UJ c’è anche il saluto della sindaca Vittoria Ferdinandi. "Che orgoglio e che felicità essere la Sindaca della città che ospita, conosciuto e amato in tutto il mondo – scrive su Facebook –.