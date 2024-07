Umbria Film Festival Grande cinema a Montone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Prosegue a vele spiegate l’che accende i riflettori sulcon tanti ospiti internazionali, su tutti il visionario regista Terry Gilliam, praticamente di casa ae presidente onorario dele la regista danese Lone Scherfig. E anche oggi giornata densa di emozioni e appuntamenti a partire dalla mattina con il convegno “Africa contesa. La risposta del continente all’assalto delle superpotenze“, alle 10.30 nella chiesa di San Francesco. Spazio poi al sabato pop in collaborazione conCon: alle 17 nella chiesa di San Francesco si vedrà “Il Corvo“ di Alex Proyas,cult e “maledetto” sul cui set perse tragicamente la vita il protagonista Brandon Lee, figlio di Bruce, mentre alle 19 in piazza Fortebraccio c’è la presentazione, molto attesa, di “Maledetto Poeta“ di Mattia Labadessa, nuovo graphic novel dell’artista napoletano, fumettista, illustratore, cantautore e star dei social, che torna dopo quattro anni con il suo celeberrimo uomo uccello per parlare della tragicomica bellezza dell’ordinario.