Trevisani | Ecco chi saranno le prime tre del campionato

(Di sabato 13 luglio 2024) Riccardosvela le sue previsioni per la Serie A: Inter favorita per lo scudetto, seguita da Napoli e Juventus. Analisi su Milan e nuovi acquisti. La favorita per lo Scudetto secondoIl noto giornalista sportivo Riccardoha condiviso le sue previsioni per la prossima stagione di Serie A durante il podcast Euro Cronache di Cronache di spogliatoio. Le sue dichiarazioni offrono un’interessante prospettiva sulle potenziali forze delitaliano. Alla domanda su chi sia la favorita per lo Scudetto,non ha avuto dubbi: “Inter. La Juventus? Non sai chi cederà. Devi vedere la rosa al 15 agosto, se non addirittura al 31. Secondo me l’Inter parte con un vantaggio siderale.” Questa affermazione sottolinea la fiducia dinella squadra nerazzurra, indicandola come la principale candidata al titolo.