Tragico schianto in moto Muore un giovane padre

(Di sabato 13 luglio 2024) Aveva 44 anni, Giordano Conti, e tanta vita ancora da vivere con quell’entusiasmo, quello slancio e quel suo fare estroverso, amichevole e generoso con cui l’hanno subito ricordato, ieri, i tantissimi amici e conoscenti di una famiglia molto nota in città, appena appresa la ferale notizia. Intorno a mezzanotte e mezza, Giordano stava percorrendo in sella alla sua, la provinciale Mezzina, quando, all’altezza della nuova rotatoria al bivio per Campiglione e Torre San Patrizio, ha perso il controllo del mezzo e si è tragicamente schiantato a terra. Non c’è stato nulla da fare per lui da parte dei soccorritori dell’automedica del 118 e della Croce Verde di Fermo e, purtroppo, anche la richiesta dell’eliambulanza si è rivelata inutile ed è stata annullata.