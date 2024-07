Tour de France Tadej Pogacar ha dato una spallata | il vantaggio su Vingegaard diventa consistente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Unde2024 bellissimo e mancano ancora praticamente tutte le montagne. Sono iniziati oggi i Pirenei ed è arrivata l’ennesimadialla Grande Boucle: lo sloveno era partito fortissimo, a cronometro ha guadagnato e poi però, sul Massiccio Centrale, è stato battuto da Jonas, vedendo riaperti parzialmente i giochi. Adesso, con il trionfo odierno a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet, il capitano della UAE Emirates ha riportato tutti i favori del pronostico dalla sua parte (i bookmakers fino a stamattina erano addirittura dalla parte di). Un dominio incontrastato quello odierno, un margine vicino ai due minuti sul più immediato inseguitore: adesso si fa dura rimontare. Il danese però ci ha insegnato che non bisogna mai darlo per vinto, nonostante una condizione non eccezionale per via della bruttissima caduta in primavera.