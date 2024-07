Tour de France 2024 Giulio Ciccone | Condizione in crescita stavo bene e ho fatto una bella progressione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Il primo appuntamento sui Pirenei dà un’ulteriore spinta a. L’alfiere della Lidl-Trek è ancora favoloso quinto nella quattordicesima tappa delde, quella che forse indirizza la maglia gialla verso Tadej Pogacar. Ma se lo sloveno fa un altro sport rispetto a tutti, oggi anche Jonas Vingegaard si è dovuto inchinare, dietro l’azzurro c’è e nella lotta per le posizioni di assoluto prestigio in classifica, non ha da invidiare nulla ai suoi concorrenti. Sulla salita di Pla d’Adet l’italiano è sempre pimpante nelle prime posizioni, pedalae non fatica a seguire il ritmo imposto dalla UAE Team Emirates prima e dal Team Visma Lease a Bike poi, quando Adam Yates è andato in avanscoperta. Una volta che Pogacar ha piazzato la sua stilettataovviamente non ha risposto in prima persona, ma è andato su del suo passo e piano piano ha continuato a recuperare avversari su avversari.