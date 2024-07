Superbike | Toprak Razgatlioglu domina il venerdì | Sono contento

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Il grande protagonista tanto atteso non ha mancato il favore dei pronostici.si è portato a casa le prime prove libere di Donington piazzando davanti a tutti la sua BMW, apparsa praticamente imprendibile per il resto del convoglio della. Risultati che potrebbero fare presagire un reprise di quanto già accaduto a Misano. Per la disperazione di una Ducati che appare, per la prima volta dopo due anni, in grande affanno. Le parole di: “Abbiamo un passo pazzesco” (Credit foto – BMW)“molto– ha dichiaratodi BMW al termine deldi SBK – perché è un bel video per la mia carriera. Un bel ricordo. In ogni giro puoi aspettarti quel problema, perché l’ultima curva di Donington è molto famosa.