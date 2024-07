Stadio Diego Armando Maradona ecco come cambierà entro il 2028

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024) De Laurentiis, Manfredi e Abodi delineano il futuro dello, con lavori previsti per trasformare l’impiantoil. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente incontrato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, per discutere del futuro del leggendario. L’incontro, avvenuto ieri a Roma, ha gettato le basi per una trasformazione radicale dell’impianto sportivo, prevista per il. Il patron azzurro in particolare ha discusso con i rappresentanti istituzionali del piano di rinnovamento dello, un progetto che punta a modernizzare l’impianto e a migliorarne la fruibilità. Sviluppi chiave dell’incontro Durante l’incontro, Abodi ha chiarito che il Governo non fornirà finanziamenti diretti per il progetto, ma metterà a disposizione strumenti utiliil credito di imposta e la possibilità di sfruttare la Zona Economica Speciale (ZES).