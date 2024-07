Ragusano la fidanzata lo lascia e lui le brucia la casa | shock in paese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Un uomo è stato fermato e sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria per aver appiccato un incendio in una palazzina situata a Vittoria, in provincia di Ragusa. L’atto criminale sembra essere stato compiuto da un ex fidanzato respinto da una donna. L’uomo, di 28 anni, è stato identificato grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona. Una donna intrappolata all’ultimo piano Nell’ultimo piano dell’edificio, a causa del fumo e delle fiamme che avevano invaso la tromba delle scale, una donna era rimasta intrappolata. Il dirigente del commissariato locale, Giovanni Digiacomo, insieme ai vigili del fuoco, è intervenuto prontamente per soccorrere la vittima utilizzando una scala esterna dei pompieri. Dopo essere stato rintracciato dalla Polizia, il giovane è stato portato in commissariato e successivamente sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, prima di essere trasferito durante la notte nel carcere di Ragusa.