Milano turista 18enne violentata in ostello mentre dorme | arrestato un uomo

(Di sabato 13 luglio 2024) Una ragazza di 18 anni, in vacanza a, è stata aggredita sessualmentedormiva in una camerata mista di unin zona Lambrate. L’aggressore, un ragazzo che soggiornava nella stessa struttura, si sarebbe introdotto nel letto della giovane intorno alle 4 del mattino e avrebbe iniziato a toccarla. Lasi è svegliata trovandosi l’addosso e ha immediatamente dato l’allarme. I due amici della vittima hanno chiamato il 113 e le volanti della questura disono intervenute rapidamente, arrestando il molestatore.Leggi anche: Orrore in Francia, bambina di sei anni rapita e uccisa a coltellate:il compagno della madre L’allarme lanciato e l’arresto in flagranza Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12, una richiesta di intervento urgente è arrivata alla questura di