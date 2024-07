Meucci a Parigi | È incredibile Terza Olimpiade

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) In corsa verso le Olimpiadi. Danielerisponde alle nostre domande dal Kenya, dove va spesso ad allenarsi per settimane: "Qua ci sono gruppi di atleti keniani forti, in questo modo posso avere compagnia negli allenamenti. Inoltre dove sono io - a Iten, capoluogo della contea di Elgeyo-Marakwet, nella Rift Valley - siamo a 2400 metri di altezza sopra il livello del mare e l’allenamento in altitudine migliora la prestazione", chiarisce l’atleta pisano. Il maratoneta, reduce dagli Europei di Roma, ha ricevuto la convocazione ufficiale per le Olimpiadi di2024, che si terranno nella capitale francese da venerdì 26 luglio, con la cerimonia d’apertura, a domenica 11 agosto, e si dice pronto alla sfida: "Stavo aspettando la convocazione, anche se non ero certo che arrivasse - spiega-.