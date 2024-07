L’omaggio musicale Alla Rocca per Solfrini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Un concerto che è anche un omaggio, quello che si terrà questa sera alle 21 nell’arena estiva della. L’associazione culturale ‘Pittore Fernando Boschi’ e il ‘Punto rosa’, associazione per la prevenzione dei tumori al seno, organizzano una serata nel nome del cantautore forlivese Alberto, scomparso nel 2007.è stato il primo cantautore dell’etichetta discografica Virgin Italia, volto noto della tv, in particolare con passaggi nella trasmissione di Augusto Martelli Pop Corn e nel talk show di Maurizio Costanzo, dove ha eseguito il brano ‘A Forlimpopoli c’è tutta gente onesta’. Gli amici Roberto Martini, Alberto Gabricci e Pasquale Di Maio si sono impegnati affinché gli venisse dedicata una via, riuscendovi nel 2022: durante il concerto si parlerà anche di questo.