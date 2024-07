LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si forma una fuga corposa al comando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADELLADIDEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 10.40 14.44 In gruppo invece Nils Politt si è già messo a tirare. 14.42 Il drappello Maglia Verde è a 25” dalla vetta. 14.41 Nel gruppetto che prova a rientrare c’è anche la Maglia Verde Girmay. 14.40 Plotone che si è aperto e ha lasciato andare definitivamente la. 14.38 Arrivano però altri quindici corridori. 14.36 Davanti al momento sono in otto: Bryan Coquard (Cofidis), Oier Lazkano (Movistar), Magnus Cort (Uno X), Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), Cedric Beullens e Arnaud De Lie (Lotto Dstny), Raul Garcia e Kevin Vauquelin (Arkea B&B). 14.34 Gruppo che sembra essersi rialzato, potrebbe andarsi are però unamolto