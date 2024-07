Licenziamento in tronco Il rischio per le coppie dello Ior | nuovo caso in Vaticano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo il divieto di tatuaggi e piercing a vista e delle convivenze more uxorio arriva inuna nuova norma 'draconiana' che rischia di creare ulteriore malcontento. «Incontrarsi sul posto di lavoro, innamorarsi e decidere di sposarsi può costare molto caro agli impiegatiIor, la banca delperché si prospetta ilin» scrive Il Messaggero. «I dipendenti che decidono di unire le proprie vite, convolare a nozze e metter su famiglia rischiano di trovarsi di fronte ad una scelta terribile tra la vita privata e il mantenimento del proprio impiego» si legge. «Per coloro che sono assunti dall'Istituto per le Opere di Religione può scattare inesorabile la fine del contratto di lavoro a partire dai 30 giorni della celebrazione del matrimonio, a meno che uno dei due non decida di lasciare l'impiego volontariamente.