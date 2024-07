Lenny Kravitz a Firenze il cantante vegano nel tempio della bistecca | Abbiamo portato filetti di manzo e contorni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Un ospite speciale e molto gradito alla “Trattoria Mario” a. Nella giornata di giovedì 11 luglio, infatti,si è presentato nello storico locale per passare una serata all’insegna del buon cibo italiano. Il ristorante ha scelto di condividere l’esperienza con un post su Instagram: “Non ha rifiutato nessuna foto, nessun abbraccio, nessun bacio. Bellissimo”, si legge nella descrizione. “Aveva chiesto un tavolo riservato – riporta il Corriere Fiorentino -, quindi gli avevamo prenotato la sala in cantina per farlo mangiare in un contesto più appartato”. Ma non è riuscito a restare in incognito per molto tempo. “Si è presentato col suo consueto look, compresi gli occhiali da sole di notte e la canottiera: lo hanno riconosciuto tutti subito”.