L’anno d’oro dell’idrolettrico A2a aumenta la produzione in Valtellina e Valchiavenna

(Di sabato 13 luglio 2024) L’amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini (nella foto), in occasione dell’Outdoor Investor Day 2024, ha accolto nella giornata di giovedì alcuni rappresentanti della comunità finanziaria italiana e internazionale presso gli impianti idroelettrici del gruppo in. Analisti e investitori istituzionali hanno visitato infrastrutture strategiche nell’ambito dellaidroelettrica, settore che vede la società come secondo operatore nazionale. Oltre alle infrastrutture in Lombardia, A2a gestisce nuclei in Friuli Venezia Giulia e in Calabria, complessivamente 40 centrali per circa 2.000 MW di capacità installata. Nel corso dell’incontro, sono state presentate le più recenti innovazioni tecnologiche legate al nucleo impiantistico della, con un’attenzione particolare alle dighe di San Giacomo e di Cancano e alle Centrali di Premadio e Grosio.