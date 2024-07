Kean non riesce a centrare il bersaglio | il video della Fiorentina diventa virale Ma dietro gli errori c’è un motivo nobile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Fa già discutere Moisealla. Nel giornosua presentazione ufficiale, il nuovo attaccante del club viola è stato protagonista in una sfida con i più piccoli delle giovanili presenti al Viola Park.ildiche nona colpire un enormecon il pallone. Ma i suoierano volontari e ilè semplice: sbagliare appositamente per far vincere i bambini. Ovviamente, non tutti l’hanno capito e non sono mancate le critiche e gli sfottò. Per difendere il nuovo attaccante, laha condiviso ilintegrale sui propri social così da togliere ogni dubbio, anche ai più scettici. E la descrizione è inequivocabile: “Guerrieri in campo, leali con i bambini“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF(@acf) LadifendeMentre i più piccoli cercano di fare centro,è visibilmente divertito e sorridente nel calciare appositamente il pallone più lontano possibile dalgrosso.