Immobile al Basiktas | l’accoglienza da star a Istanbul tra cori e maglia numero 17 | VIDEO

(Di sabato 13 luglio 2024) Inizia la nuova avventura in Turchia di Ciro. L’attaccante italiano è reduce dalla stagione deludente con ladella Lazio e ha deciso di cambiare campionato: sarà il nuovo calciatore del Besiktas. Centinaia di tifosi hanno accolto l’arrivo di. “Ciro, Ciro”, il coro dei supporter., fumogeni e le luci dei cellulari hanno illuminato la notte, per il benvenuto da vera. “Sono emozionato, contento di essere qui, pronto per l’inizio di questa stagione” le sue prime parole. Serie A, il saluto alla Lazio: un tifoso scoppia a piangereAl calciatore è stata consegnata unacon i colori bianco e nero del club ed il17.