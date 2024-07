Golf | Åberg si mette davanti di forza nel terzo giro Manassero resta in top ten

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Ludviglancia segnali (molto) forti allo Scottish Open. Lo svedese che intende ribaltare il mondo delè al comando del torneo che si gioca al Renaissance Club di North Berwick con lo score di -17. Stavolta non arriva il 64, macomunque a segno un 65 che tutto dice circa la sua assoluta costanza nel corso di questo evento. Alle sue spalle Robert MacIntyre: bel recupero dello scozzese che scala nove posti in virtù del suo -7, che lo porta a -15, dunque a soli due colpi di distanza dal leader.da solo, anche qui grazie a un bel moving day (in -6) l’australiano Adam Scott a -14. Nel gruppo dei quarti troviamo il francese Antoine Rozner, che allo stato attuale staccherebbe uno dei tre pass disponibili per l’Open Championship (gli altri due sono van Rooyen e Davis), a -13 assieme al sudcoreano Sungjae Im e agli USA Sahith Theegala e Collin Morikawa.