Gli indesiderabili recensione | Ladj Ly firma un’opera seconda arrabbiata e potente

(Di sabato 13 luglio 2024) La nostrade Gli, operadel regista franceseLy: l’esordiente Anta Diaw si oppone alle mire spietate di un sindaco per salvare la propria banlieu dallo sfratto esecutivo, in un film che trasuda rabbia, potenza e bel cinema Un film come Gliè un perfetto esempio di opera che sa cogliere lo zeitgeist non solo nella realizzazione, ma anche e soprattutto nella distribuzione in sala. Dopo l’esordio memorabile con I miserabili di qualche anno fa, il franceseLy torna insala con il secondo capitolo di una trilogia dedicata alle banlieu francesi. Il risultato è un film forse meno cupo del precedente, o in cui c’è comunque spazio per la speranza, ma capace di aprire il cuore e gli occhi su una realtà fatta di sopraffazione del potere, di emarginazione, di disinteresse della politica locale e nazionale rispetto alle realtà periferiche e ai suoi abitanti.