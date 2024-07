Giro d’Italia femminile 2024 risultati e ordine di arrivo settima tappa | splendida vittoria di Bradbury Longo Borghini conserva la rosa per un secondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Ie l’didelladel, la Lanciano-Blockhaus di 120 km. Splendido successo di Neve, che scatta ai -8 dal traguardo e fa il vuoto: l’australiana classe 2002 si procura un vantaggio superiore al minuto e lo mantiene con un gran ritmo fino all’, dove può alzare le braccia al cielo per lapiù importante della carriera. La scalatrice della Canyon Sram Racing si prende così anche la maglia bianca di leader della classifica dei giovani e il terzo posto nella classifica generale. Mantiene la magliaElisaper un solo centesimo su Lotte Kopecky: la belga si aggiudica lo sprint per ilposto prendendo 6? di abbuono contro i 4? della piemontese, che ci ha provato a più riprese nella salita finale ma non è riuscita a staccare la rivale.