Gasperini | Napoli? Ci ho pensato poi hanno prevalso Bergamo e i tifosi Corsport

(Di sabato 13 luglio 2024) Il tecnico dell’Atalanta Giampieronella sua intervista di oggi al Corriere dello Sport ha spiegato una sua affermazione sul suo futuro detta a caldo dopo aver vinto in Europa League: «È come se avessi una moglie e tre figli e avessi trovato una donna bellissima»: «? Ci ho» «? Ci ho, sì. Ci sono stati alcuni momenti della stagione in cui ho creduto che fosse arrivata l’ora di lasciare l’Atalanta. Ma volevo lasciarla bene, senza polemiche, senza una delusione. Abbiamo vinto e alla fine, la sua gente e tutto quello che si porta dietro. Aora c’è Conte, inon possono provare dispiacere»ha dunque chiarito quali erano i suoi dubbi e le sue indecisioni, prima di decidere di restare sulla panchina della Dea dove sta dal 2016.