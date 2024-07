Francesca Chillemi ha un nuovo amore dopo la fine della storia con l’imprenditore Stefano Rosso | ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 13 luglio 2024)è sicuramente una delle attrici più amate degli ultimi anni:il suo esordio come Miss Italia, infatti, è riuscita a muovere i primi passi nel mondorecitazione e annoanno a conquistare ruoli sempre di maggiore rilevanza. Proprio negli ultimi mesi, l’abbiamo vista in onda su Canale 5 nei panniprotagonistafiction Viola come il mare, accanto a Can Yaman, con il quale si era anche vociferato potesse avere un flirt. Prossimamente, invece, tornerà in onda su Rai Uno con la nuova stagione di Che Dio ci aiuti, in cui interpreta il personaggionovizia Azzurra Leonardi. Per quanto riguarda la sua vita privata,ladel matrimonio con il patronDiesel, da cui ha avuto la figlia Ranya,non si è mai mostrata in compagnia di altri uomini e ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata.