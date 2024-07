Corso Manzoni più sicuro Arrivano le isole salvapedoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Saranno messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali in. L’intervento avverrà da lunedì 15 a fine lavori, con la realizzazione diin corrispondenza della galleria omonima e in prossimità dell’intersezione con via Guidi. Durante i lavori sarà vietata la sosta per 24 ore con rimozione forzata per la soppressione degli stalli auto lungo, in prossimità delle aree di intervento. Ci sarà inoltre senso unico di marcia in via Guidi con direzione daverso piazzale della Stazione, come meglio disposto nelle ordinanze. Durante i lavori, la viabilità verrà gestita con senso unico alternato mediante movieri e semaforo mobile. Nei giorni scorsi ha sollevato critiche l’intervento di messa in sicurezza in Borgo Ticino dove saranno due le, una in prossimità della scuola e dello Sfa.