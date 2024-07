Chico Forti e la libertà condizionale nel 2026 | Ma l’inchiesta sulle minacce a Travaglio e Lucarelli può far saltare tutto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 luglio 2024) Il detenutopotrebbe avere latra due anni. Ovvero nel, quando avrà scontato almeno 26 anni di prigione. Maa Marco, Selvaggiae una terza persona (che sarebbe il sindacalista Di Giacomo) potrebbe farè detenuto per l’omicidio di Dale Pike dal 2000. L’articolo 176 terzo comma del Codice Penale dice che l’ergastolano può essere ammesso alla liberazionequando abbia scontato almeno 26 anni di pena. Il Fatto Quotidiano però spiega oggi che l’indagine della procura di Verona che ipotizza il reato dell’articolo 115 del Codice Penale (Accordo per commettere un reato) può far decidere al giudice di sorveglianza di negare la