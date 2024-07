Cassano al concerto di Gigi D’Alessio per il suo compleanno Il cantante scherza | Una festa con pochi intimi VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Ieri è stato ildi Antonioche ha compiuto 42 anni. L’ex calciatore barese è nato il 12 luglio 1982 a Bari poche ore dopo la finale del Mondiale di Spagna che ha visto l’Italia trionfare per la terza volta nella propria storia. Per festeggiare la moglie Carolina Marcialis ha organizzato una sorpresa particolare. Lo ha bendato con una maschera da gatto e lo ha portato ad Assisi per esistere aldi, suo grande amico. Prima deli due si sono incontrati, maera bendato mentre ilnapoletano si è avvicinato e lo ha baciato sulla guancia. La moglie ha esclamato: «Guarda che è una bella ragazza» ingannando il marito prima che si togliesse la maschera e riconoscesse l’amico scoppiando a ridere.