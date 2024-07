Calcio Serie D Anche Gabbianelli alla Vigor Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 13 luglio 2024) Un nuovo acquisto di prestigio per i rossoblù che il 22 luglio iniziano la preparazione e il 26 agosto saranno presentaticittà, 13 Luglio 2024 – Laaccoglie Gianmarco, calciatore classe 1994, giocatore dotato di grande tecnica individuale e spunto. Fantasia al potere, matanta concretezza. Cresciuto e sbocciato nelle giovanili del Rimini prima, dell’Inter poi,ha suddiviso la sua carriera fra maglie e campi diC eD, collezionando complessivamente più di 300 presenze, realizzando oltre 50 gol fra campionati e coppe e altrettanti assist per i compagni di attacco. A breve l’arrivo di un attaccante, che potrebbe essere l’ex Trastevere Alonzi, oltre a un secondo portiere e almeno un paio di under.