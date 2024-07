Auto colpite dalla grandine costi fino a 10mila euro Fenomeni sempre più frequenti lunghe le attese per le riparazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Brutta serata per moltimobilisti di Milano e provincia. La, caduta per una decina di minuti venerdì sera, ha danneggiato parecchie delle tante vetture parcheggiate in strada. Secondo una prima rilevazione di Federcarrozzieri, l’associazione che rappresenta lecarrozzerie italiane, “Lasu Milano ha provocato ammaccature, bolle da, rottura dei cristalli,ad arrivare a veri e propri buchi sulla carrozzeria”. Lepossono raggiungere cifre considerevoli. “La spesa per la riparazione dellevetturedavariano da un minimo di 900per piccoli interventi e possono arrivareperdi grandi dimensioni che hanno subito danni importanti alla carrozzeria. Non tutte le, poi, sono coperte da apposita polizza assicurativa che, anche se presente, spesso prevede franchigie e scoperti anche consistenti”, spiega il presidente dell’associazione Davide Galli.