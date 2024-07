Andrea Santarelli Olimpiadi Parigi 2024 scherma | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Sarà la terza partecipazione olimpica per. Lo spadista umbro sarà impegnato sia nella prova individuale sia in quella a squadre. In carrieraha sempre dato il suo massimo con il quartetto, risultando spesso fondamentale nella conquistare delle tante medaglie vinte negli ultimi anni (oro mondiale e argento europeo). Nellaindividuale proverà a sorprendere, anche se per il podio servirà una grandissima impresa. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Foligno (Perugia), 3 Giugno 1993 Sport e disciplina:(spada maschile) Quando gareggia: domenica 28 Luglio (prova individuale), venerdì 2 Agosto (prova a squadre) .