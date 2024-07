Anche Poggio ha la sua miss Ha vinto Ofelia Passaponti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) La bellezza in passerella aa Caiano., 24enne originaria di Siena, ha conquistato la fascia di "a Caiano". "Un evento nazionale – dice il vicesindaco Diletta Bresci - quello di giovedì sera, che ha riempito la piazza, portando una ventata di freschezza con tanto pubblico e molte persone venute da fuori. Un sentito grazie alla Pro Loco che ha organizzato questa bellissima serata. Sono davvero contenta di aver voluto che una tappa diItalia si svolgesse aCaiano. E’ uno degli eventi che sta animando il ricco programma dell’estate poggese, come non se ne vedevano da anni. La nuova amministrazione - prosegue - come già dimostrato in precedenza, vedi per esempio periodo natalizio, ha iniziato e sta proseguendo un percorso di eventi che non solo possa coinvolgere ed allietare i nostri concittadini ma possa servire da volano per attrarre gente da fuori Comune".