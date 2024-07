Altre due gaffe mondiali Biden sempre più in bilico Da Obama a Hollywood lo scaricano anche i vip

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) di Marta Ottaviani ROMA Tutti gli ex del presidente. Il cerchio attorno al numero uno della Casa Bianca si sta stringendodi più. La conferenza stampa finale a margine del vertice Nato rischia di segnare concretamente l’addio di Joeall’avventura elettorale. Dalla nave del capo di Stato uscente stanno scappando tutti: senatori, vip, finanziatori e le grandi famiglie americane. La corsa alla successione è partita, in quella che sembradi più una sfida contro il tempo e i sondaggi. C’È CHI DICE NO Peter Welch verrà ricordato come quello che ha rotto il ghiaccio. Il senatore democratico è stato il primo a chiedere pubblicamente al presidentedi abbandonare la corsa alla Casa Bianca. Il deputato del Vermont ha chiesto adi "ritirarsi per il bene del Paese" attraverso un articolo pubblicato sul Washington Post.