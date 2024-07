Allerta meteo doppia sull’Italia tra caldo estremo e temporali nel week-end

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) L’Italia si prepara ad affrontare un fine settimana caratterizzato da condizionirologiche estreme. Da un lato l’intensa ondata di calore che stiamo vivendo continuerà a interessare molte città, con livelli dielevati segnalati dal Ministero della Salute. La Protezione Civile ha invece emanato bollettini di criticità per, rischio idrogeologico e idraulico in diverse regioni del Nord e del Centro. Le temperature raggiungeranno picchi elevati soprattutto al Sud, mentre il Settentrione sarà soggetto a rovesci e rischi legati a grandine e fulmini. Ondata di: via ai bollini A maggio il Ministero della Salute ha riniziato adre la popolazione riguardo l’emergenza, segnalando le ondate di calore, che si verificano quando temperature estreme persistono per un periodo prolungato su un’area geoggrafica.