Alberto Veronesi | Il mio Puccini sublime e ’sold out’ Un centenario kolossal

(Di sabato 13 luglio 2024) "Ho diretto l’opera Suor Angelica nel 1995. In quel momentomi ha conquistato". Parola del direttore d’orchestra, presidente del Comitato promotore delle celebrazioniane e direttore artistico. In occasione deldalla morte del compositore lucchese, il Comitato sta organizzando una serie di eventi e iniziative per promuovere il territorio italiano, esaltando la bellezza e il fascino di Lucca e degli altri luoghiani, contribuendo a sostenere il turismo culturale attraverso la figura e l’opera di: concerti, mostre, grandi eventi che culmineranno il prossimo 29 novembre, giorno della morte del celeberrimo compositore. Le manifestazioni sono iniziate un anno fa, l’11 luglio 2023. Maestro, un primo bilancio di questi dodici mesi? "Un anno intenso, ricco, pieno di impegni.