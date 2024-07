Wimbledon 2024 semifinale Musetti-Djokovic | tutti i precedenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lorenzova a caccia di un’altra impresa sull’erba dicontro il sette volte campione dei Championships, Novak. Sarà il settimo confronto tra i due, con il serbo al comando per 5-1 nei. “La sfida più difficile del tour”, l’aveva definita il tennista azzurro dopo la vittoria al quinto set contro Fritz nei quarti in riferimento al nuovo capitolo della serie contro Nole, il primo su erba dopo i match su terra e cemento. Proprio quelli sul duro, a Dubai (6-3 6-3) e sull’indoor di Bercy (6-0 6-3) nel 2022, rappresentano le lezioni più severe inflitte da. Lorenzo, al contrario, aveva dimostrato di poter tenere testa all’uomo dei record del circuito Atp sul rosso sin dal primo scontro diretto, al Roland Garros del 2021 in cui sfiorò il miracolo portandosi sul 2-0, prima di alzare bandiera bianca al termine del quinto set per un problema fisico.