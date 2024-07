Uomini e Donne Natalia Paragoni accusata di essere una madre poco seria | lei reagisce

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha una figlia con Andrea Zelletta, ex tronista di, e di recente è stata criticata per il suo modo di fare la mamma. La ragazza ha ricevuto delle accuse alquanto infondate ma non ha voluto ignorarle: le ha condivise pubblicamente sui social e ha risposto lanciando un messaggio molto importante per tutte le donna che hanno dei figli: scopriamo insieme cosa ha dichiarato. News? La sua replicaha deciso di rispondere ad una forte provocazione sul ruolo di mamma di Ginevra, nata dall’amore con l’ex tronista diAndrea Zelletta. Queste sono state le sue parole: “Non è ora che inizi un po’ a fare la mamma?” “La mammaper voi: È stare a casa 24 h su 24 Vestirsi in un certo modo.