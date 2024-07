Tentato omicidio a Volla | fermato un 16enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024). Unha sferrato due fendenti ad un 15 enne in un bar di. Restano da chiarire i motivi del gesto. Il fatto è accaduto poco prima delle 23. La centrale operativa segnala ai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco un 15enne gravemente ferito nei pressi di un bar dia via Aldo Moro. A diffondere la notizia una comuncazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Qualche minuto e i carabinieri sono lì per ricostruire la vicenda. Poco prima – per motivi ancora non chiari – un, in possesso di un’arma da taglio, ha agggredito con due fendenti un 15enne del posto. Il ragazzo era nel bar in compagnia di amici. I militari hanno raccolgono informazioni e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza.